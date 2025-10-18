Ford Raptor e la Dakar | una strategia globale tra sport tecnologia e passione

Al Rally del Marocco ultimi preparativi in vista della Dakar 2026 anche per la casa dell'Ovale Blu. Con Jay Ward, direttore della comunicazione di Ford a livello globale, abbiamo analizzato la strategia di un brand che utilizza le competizioni come banco di prova in vista della produzione di nuovi modelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ford, Raptor e la Dakar: una strategia globale tra sport, tecnologia e passione

