Forbidden Fruit | Chi è Sarp Can Koroglu? Tutto sull' intrigante Kemal della Soap Turca

Sarp Can Koroglu è l'attore che presta il volto ad uno dei protagonisti di Forbidden Fruit, Kemal; ecco tutto ciò che sappiamo su di lui!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Forbidden Fruit: Chi è Sarp Can Koroglu? Tutto sull'intrigante Kemal della Soap Turca

News recenti che potrebbero piacerti

Scopriamo insieme le ultime novità da Forbidden Fruit, la soap turca di Canale 5 che ci intrattiene dopo Beautiful . Alihan si trova davanti a una scelta difficile e arriva a un'amara conclusione... Nelle prossime puntate, scopriremo che Ender ha acquisito il 15 - facebook.com Vai su Facebook

Forbidden fruit: trama settimanale dal 13 al 17 ottobre 2025 #forbiddenfruit #soap - X Vai su X

“Forbidden fruit”, le trame dal 20 al 24 ottobre 2025 - Le trame delle puntate di “Forbidden fruit”, la serie tv turca ambientata a Istanbul con protagoniste due sorelle, Yildiz e Zeynep, in onda su Canale 5 da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre alle 14. Scrive sorrisi.com

“Forbidden fruit”, Sarp Can Koroglu è lo scaltro Kemal - La notorietà è arrivata con due soap che hanno avuto successo anche in Italia: "Mr. Riporta sorrisi.com

La forza di una donna, trame turche: Sarp riceve la chiamata di Bahar dal cellulare di Enver - Nelle prossime puntate di La forza di una donna, la rivelazione di Sirin a Suat sull’incontro segreto tra Enver e Sarp darà il via a una serie di eventi drammatici. Riporta it.blastingnews.com