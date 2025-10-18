Forbidden Fruit 2 Anticipazioni Turche | Alihan Scopre Il Passato Oscuro Della Madre!

Alihan viene a sapere la verità sul passato della madre e decide di liberarsi di Ender. Un terremoto emotivo nei prossimi episodi di Forbidden Fruit. Negli episodi turchi in arrivo di Forbidden Fruit su Canale 5, Ender prende una decisione drastica: chiederà a Zerrin di cedere le sue quote aziendali affinché lei possa procedere con il divorzio da Alihan. Zerrin accetterà, ignara che dietro l’offerta si nasconde un piano studiato da Ender. Alihan scopre il passato oscuro della madre. Le anticipazioni rivelano che Alihan apprenderà dettagli inquietanti sul passato di sua madre: ella non era stata amante di Halit, bensì del socio defunto Tuncer. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit 2, Anticipazioni Turche: Alihan Scopre Il Passato Oscuro Della Madre!

