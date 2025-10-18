Football Manager 26 | licenza ufficiale FIFA competizioni e grafiche TV nel nuovo capitolo Uscita il 4 novembre

Accordo storico per la serie manageriale: Football Manager 26 ottiene la licenza ufficiale FIFA con l’arrivo nel gioco delle principali competizioni FIFA (incluse Coppa del Mondo, Coppa del Mondo Femminile e Coppa del Mondo per Club ), divise ufficiali, elementi grafici televisivi e marchi dei tornei. Le novità saranno disponibili su FM26, FM26 Console e FM26 Touch. Indice. Cosa include la licenza FIFA in Football Manager 26. Quando arrivano le novità (roadmap). Uscita, piattaforme e versioni. Unity debutta nella serie. Football Manager 26 licenza FIFA – Perché è un accordo che cambia il gioco. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

