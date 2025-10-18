La fontana San Domenico, già danneggiata da un altro automobilista nel recente passato, sarà restaurata, ma sarà rivista anche la viabilità per fermare l’utilizzo di quella piazza come parcheggio selvaggio. Parole della sindaca Daniela Ghergo dopo il danneggiamento – da parte di un camionista pirata, individuato in una manciata di ore da polizia di Stato e locale, grazie a testimoni e telecamere – dell’importante monumento storico, in degrado già da diversi anni, come rilevato da diversi cittadini sui social nelle ultime ore. Alcuni hanno fatto notare come la fontana fosse "già rotta e legata con del filo di ferro, per precedenti danneggiamenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fontana danneggiata, ora si cambia