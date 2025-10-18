Fondazione Vassallo | Una giornata storica per la giustizia e la legalità il processo Vassallo entra nel vivo

Il Presidente Dario Vassallo e il Vicepresidente Massimo Vassallo a margine dell’udienza: “esprimiamo fiducia e determinazione nel percorso verso la verità”. Oggi rappresenta una giornata storica non solo per il Cilento, per Pollica e per la Campania, ma per l’intera Italia. Per la prima volta, ben quindici associazioni e parenti delle vittime si sono costituite parte civile in un processo per omicidio, segnando una pietra miliare nella storia giudiziaria del nostro Paese. Questa partecipazione così ampia rafforza l’azione di chi, come amministratori e servitori dello Stato, si impegna quotidianamente per la legalità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

