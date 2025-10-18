Fondazione Toscanini e Gruppo Davines insieme nel progetto Ecosounds la natura suona

Parmatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

– La Stagione Concertistica 2025–2026 della Filarmonica Arturo Toscanini, in programma all’Auditorium Paganini di Parma, ospita il progetto Ecosounds – La Natura suona. Dieci compositori contemporanei sono stati invitati a riflettere sul tema della natura e dell’ambiente attraverso nuove opere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

