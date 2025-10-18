Fondazione Ifab e il futuro dell’IA | Aiutare lo sviluppo delle imprese

Un’intelligenza artificiale in grado di dare benefici agli esseri umani e ne sia alleata, e che aiuti lo sviluppo delle imprese italiane ed europee. Si è parlato di questo, e di tanto altro, nella giornata che la Fondazione Ifab ha organizzato ieri al Dama, il Tecnopolo o Data Manifattura di via Stalingrado. Dopo la mattinata dedicata al Meeting annuale dei soci, il pomeriggio ha lasciato spazio al dibattito, con l’incontro dal titolo ’ Intelligenza artificiale affidabile: un vantaggio competitivo per le aziende’, nel quale si sono confrontati esperti, aziende, professori universitari e istituzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

