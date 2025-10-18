Fondazione Fiera apre al pubblico l' Archivio storico
Porte aperte venerdì 24 ottobre, a partire dalle ore 10, all’ Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano che offrirà ai cittadini la possibilità di "viaggiare" nel chilometro di documenti e delle oltre 500.000 immagini fotografiche conservate nei propri scaffali che raccontano la storia della Fiera di Milano attraverso i documenti prodotti dell’Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera Campionaria. Manifesti, fotografie, cataloghi, giornali, libri, filmati e diversi fondi cartacei, che svelano anche tante altre storie, quelle delle aziende espositrici con i loro prodotti spesso innovativi e iconici, dei visitatori, degli espositori, dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scopri altri approfondimenti
Saranno messi l’uno di fronte all’altro. Da un lato l’ex presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, e dall’altro l’hacker Samuele Calamucci, indagati per associazione a delinquere nell’ambito della maxi-inchiesta milanese del pm Francesco De Tommasi - facebook.com Vai su Facebook
Fondazione Fiera Milano, nasce tavolo trasporti per migliore accoglienza visitatori. - X Vai su X
Fondazione Fiera apre al pubblico l'Archivio storico - Venerdì 24 ottobre, a partire dalle ore 10, si potrà viaggiare alla scoperta della storia della Fiera di Milano attraverso i documenti e le immagini prodotti dell’Ente Fiera fin dal 1920, anno della p ... Scrive ilgiornale.it
Fondazione Fiera Milano, Fontana omaggia Pazzali: "E' stata un'era molto bella". La Giunta designa Bozzetti - Il governatore lombardo: con Giovanni Bozzetti "si apre una nuova presidenza, l'era che si conclude è stata molto bella. Riporta affaritaliani.it
Fondazione Fiera Milano, A.Fontana: 'Si chiude un'era molto bella' - Con la nomina di Giovanni Bozzetti come presidente delle Fondazione Fiera Milano "si apre una nuova presidenza, si apre una nuova governance. Si legge su ansa.it