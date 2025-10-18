Fondazione Fiera apre al pubblico l' Archivio storico

18 ott 2025

Porte aperte venerdì 24 ottobre, a partire dalle ore 10, all’ Archivio Storico di Fondazione Fiera Milano che offrirà ai cittadini la possibilità di "viaggiare" nel chilometro di documenti e delle oltre 500.000 immagini fotografiche conservate nei propri scaffali che raccontano la storia della Fiera di Milano attraverso i documenti prodotti dell’Ente Fiera fin dal 1920, anno della prima Fiera Campionaria. Manifesti, fotografie, cataloghi, giornali, libri, filmati e diversi fondi cartacei, che svelano anche tante altre storie, quelle delle aziende espositrici con i loro prodotti spesso innovativi e iconici, dei visitatori, degli espositori, dei lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

