Folgore tanti messaggi nel giorno del compleanno del leggendario Santo Pelliccia

ROMA – In molti lo ricordano con affetto e ammirazione, e anche quest'anno i social si sono riempiti di messaggi per il compleanno del leggendario Santo Pelliccia, uno degli ultimi reduci della Divisione Folgore, simbolo di coraggio e di amor di patria. Tra i primi a ricordarlo, Luigi Parà Racanelli, che in un post commosso ha scritto: "Oggi è il tuo compleanno, tantissimi auguri Leone Santo Pelliccia. Tanti auguri ovunque tu sia, sei sempre nei nostri cuori". L'immagine che accompagna il messaggio ritrae Pelliccia in un momento significativo: il suo 95esima compleanno, celebrato con i compagni paracadutisti, una torta decorata con la sua fotografia in divisa e il celebre basco amaranto posato accanto.