Foggia scende in piazza contro le baby gang

Fiaccole e striscioni tra le mani per dire basta alle aggressioni in città: Foggia è scesa in piazza dopo l'ennesimo episodio di violenza nelle scorse settimane ai danni di un 19enne, Andrea, picchiato da una baby gang in pieno centro storico. Lo scorso 26 settembre è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi che hanno iniziato a sferrare calci e pugni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Foggia scende in piazza contro le baby gang

