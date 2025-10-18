Foggia donna morta nell’intervento di emergenza | operatori del 118 aggrediti Calci e pugni

Due ambulanze del 118 sono intervenute, ieri, a Foggia per un soccorso di emergenza ad una donna. Soccorso che purtroppo è stato vano. Gli operatori del 117, quattro persone, sono stati aggrediti da parenti della donna, letteralmente infuriatomi. Calci, pugni, perfino un vaso lanciato contro il personale del servizio di emergenza. L'articolo Foggia, donna morta nell’intervento di emergenza: operatori del 118 aggrediti Calci e pugni proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, donna morta nell’intervento di emergenza: operatori del 118 aggrediti Calci e pugni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

BOTTE E LANCIO DI VASI IN OSPEDALE? Foggia, donna muore durante il soccorso: familiari aggrediscono gli operatori del 118 - facebook.com Vai su Facebook

Foggia, donna morta nell’intervento di emergenza: operatori del 118 aggrediti Calci e pugni - Due ambulanze del 118 sono intervenute, ieri, a Foggia per un soccorso di emergenza ad una donna. Si legge su noinotizie.it

Due ambulanze senza medico a Foggia: paziente muore e i soccorritori del 118 vengono presi a calci, pugni e minacce - Il personale è stato aggredito anche con oggetti lanciati dai parenti durante l'intervento: il sindacato denuncia la mancanza di tutela e chiede pari dignità ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

«Abbiamo atteso oltre un'ora un'ambulanza in ospedale, mia madre è morta in auto per strada». La denuncia - E' morta lungo la strada che da Vieste (Foggia) porta a San Giovanni Rotondo mentre la figlia la stava accompagnando in auto nell'ospedale Casa Sollievo della sofferenza perché tra Vieste e Peschici ... Lo riporta quotidianodipuglia.it