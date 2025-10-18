Foggia | corteo sotto la pioggia per dire no alla violenza giovanile In serata
La foto è tratta da Voce di Foggia. Si riferisce al corteo svoltosi in serata a Foggia, organizzato dopo un pestaggio avvenuto il 26 settembre. Quella sera il 19enne Andrea Tigre venne picchiato da un gruppo di giovanissimi malviventi, al punto di dovere essere ricoverato e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Chiamarle baby gang è riduttivo, a Foggia come altrove. Si tratta di gruppi di adolescenti, o appena maggiorenni, o poco più che bambini, che seminano violenza nel territorio, con pestaggi essenzialmente ma non solo quelli. I cittadini di Foggia, qualche centinaio ieri sera, non hanno tenuto conto della pioggia e sono scesi in strada lo stesso. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
