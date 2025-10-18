Foggia capitale della sciabola under 23 | torna la scherma internazionale in Capitanata

Scatta il conto alla rovescia: sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 il Padiglione 69 del Quartiere Fieristico di Foggia ospiterà la tappa italiana del Circuito Europeo Under 23 di sciabola, maschile e femminile. L’evento, che riporta in Capitanata una grande manifestazione internazionale a sei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

