Flotilla il cibo per Gaza ha sfamato i velisti

A bordo delle bagnarole trovati pochissimi viveri, alcuni avariati. Eppure i marinai dichiaravano di avere 200 tonnellate di beni. Autogol del reduce Arturo Scotto (Pd): mostra orgoglioso in un video gli aiuti umanitari, nient'altro che un cartone con pacchi di pasta.

Cibo, medicine, medici. Risposta: elicotteri, soldati, arresti. La nuova Flotilla è stata intercettata a 120 miglia da Gaza, in acque internazionali. Una palese violazione del diritto internazionale: un sequestro. Il governo Meloni? Assente ingiustificato. Tace. Chi sal - facebook.com Vai su Facebook

#inaltreparole Benedetta Scuderi: “Niente acqua né cibo durante l’arresto dei membri della Flotilla” - X Vai su X

Ben Gvir sbeffeggia gli attivisti: "Sulle barche poco cibo per Gaza, siete dei terroristi". E l'ultima nave della Flotilla viene sequestrata - Il ministro di estrema destra attacca in un video la missione umanitaria: "Non portavate davvero degli aiuti umanitari" ... Scrive today.it

'Niente cibo'. 'Falso'. Scontro sugli aiuti sulla Flotilla - Lo ha detto l'ambasciatore israeliano a Roma Jonathan Peled a L'Aria che Tira su La7, ribadendo che la Flotilla era una "provocazione". Secondo ansa.it

Mattarella ha chiesto alla Flotilla di fermarsi - E consegnare gli aiuti alla Chiesa, che si è impegnata a farli arrivare nella Striscia di Gaza; la richiesta è stata rifiutata ... Riporta ilpost.it