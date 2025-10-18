Florenzi pronto per il assistere al test con l’Inter | Un big match ma la Roma può ambire a questa posizione I nerazzurri?
Inter News 24 Roma Inter, Florenzi: «Barella? Ho un debole per lui, è uno dei centrocampisti più completi. Ecco cosa penso di questo match». A pochi minuti dal fischio d’inizio di Roma Inter, Alessandro Florenzi ha parlato della sfida dagli studi di Sky Sport, commentando l’importanza del match e la figura di Nicolò Barella, suo ex compagno di squadra. «L’Olimpico è il nostro dodicesimo uomo». Florenzi ha sottolineato l’importanza della partita, definendola un big match. «Sicuramente è un big match. La Roma ci arriva da prima in classifica. Sarà una partita importante, non dirà se la Roma è o no da scudetto, ma penso possa ambire ai primi quattro posti», ha dichiarato il difensore giallorosso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Gasp pronto a puntare su Ziolkowski, voi che ne pensate di questo giovane difensore? - facebook.com Vai su Facebook
Camarda, a 17 anni primo gol in Serie A e dedica a Florenzi: “Gli avevo promesso che…” - Un pomeriggio da ricordare per Francesco Camarda, che a soli 17 anni ha trovato la sua prima rete in Serie A, scrivendo una nuova pagina della sua giovane carriera. Da corrieredellosport.it