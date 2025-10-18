Flick perde la testa | è già espulso fa un gestaccio al gol vittoria del Barcellona

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei catalani esplode dopo la rete segnata da Araujo nel finale. Allontanato dalla panchina per proteste, adesso rischia una stangata per quella reazione maleducata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

