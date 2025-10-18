Flick perde la testa | è già espulso fa un gestaccio al gol vittoria del Barcellona
Il tecnico dei catalani esplode dopo la rete segnata da Araujo nel finale. Allontanato dalla panchina per proteste, adesso rischia una stangata per quella reazione maleducata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Flick perde la testa: è già espulso, fa un gestaccio al gol vittoria del Barcellona - Allontanato dalla panchina per proteste, adesso rischia una stangata per quella reazione maleducata. Segnala fanpage.it