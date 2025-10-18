Flat tax aumenta per ricchi in rientro
21.30 Aumenterà ancora la flat tax per i Paperoni che riportano la loro residenza fiscale in Italia. E' in arrivo, con la Legge di Bilancio per il 2026, l'innalzamento da 200mila a 300mila euro dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La nuova norma prevede anche un incremento della tassazione prevista per i familiari, che raddoppia da euro 25mila a 50mila. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
"Un’altra (falsa) “flat tax”, un’altra tassa unica. In questo modo si rende ancora più intricata la giungla fiscale, tutto per non parlare la lingua della chiarezza e sperare d’ingannare o illudere. La pressione fiscale aumenta" @DavideGiac ? #nonstopnews L - X Vai su X
In manovra sarà "confermata la cosiddetta flat tax al 15 per cento per i redditi da lavoro dipendente o da pensione fino a 35mila euro". Lo si legge nella nota diffusa dopo il cdm che ha approvato il disegno di legge di bilancio. "La soglia esentasse dei buoni - facebook.com Vai su Facebook
Flat tax per i ricchi che rientrano in Italia: la tassa aumenta a 300mila euro, 50mila per i familiari - Aumenterà ancora la flat tax per i Paperoni che riportano la loro residenza fiscale in Italia. Secondo msn.com
Flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio, la novità in Legge di Bilancio - Tassa piatta al 5% sugli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali 2025 e 2026. Segnala money.it
Manovra, taglio Irpef e flat tax sugli aumenti di stipendio: quanti euro in più in busta paga? - Il passaggio dello scaglione Irpef va dal 35% al 33% per i redditi tra i 28 mila e i 50 mila euro lordi. Come scrive corriere.it