Flat tax aumenta per ricchi in rientro

18 ott 2025

21.30 Aumenterà ancora la flat tax per i Paperoni che riportano la loro residenza fiscale in Italia. E' in arrivo, con la Legge di Bilancio per il 2026, l'innalzamento da 200mila a 300mila euro dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. La nuova norma prevede anche un incremento della tassazione prevista per i familiari, che raddoppia da euro 25mila a 50mila. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

