Firenze, 18 ottobre 2025 – Oggi, sabato 18 ottobre, fino alle 19 in piazza Gino Bartali (fronte centro commerciale di Gavinana), così come in altre 33 piazze di altrettante città italiane, si tiene la Giornata nazionale dell'Ordine di Malta: una ricorrenza annuale per promuovere verso le attività caritative e sanitarie portate avanti dall’istituzione religiosa da un millennio, ma anche per offrire alla cittadinanza servizi informativi e di screening sanitario gratuito presentare i propri progetti locali. Nello specifico, nelle piazze coinvolte ci saranno punti informativi sui progetti dell'Ordine di Malta, screening sanitari gratuiti, dimostrazioni pratiche delle attività di soccorso; distribuzione di materiale informativo, personale specializzato per rispondere a domande e curiosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, solidarietà e screening gratuiti in piazza Bartali con l'Ordine di Malta

