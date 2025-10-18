Firenze sicurezza | scoperto mercato abusivo sequestrate 5 tonnellate di ortaggi

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Operazione della polizia municipale di Firenze presso un mercato abusivo segnalato nella zona di via Di Vittorio, ai confini con Sesto Fiorentino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze sicurezza scoperto mercato abusivo sequestrate 5 tonnellate di ortaggi

© Firenzepost.it - Firenze, sicurezza: scoperto mercato abusivo, sequestrate 5 tonnellate di ortaggi

Argomenti simili trattati di recente

firenze sicurezza scoperto mercatoScoperto mercato abusivo, blitz della Municipale: sequestrate 5 tonnellate di ortaggi - Oltre 5 tonnellate di ortaggi mandate al macero perché alimenti privi di tracciabilità e garanzie igienicosanitarie indispensabili per la sicurezza alimentare, oltre 35mila euro di sanzioni e il seque ... Secondo 055firenze.it

Ruba vestiti, scoperto dall’addetto alla sicurezza. Nei guai un 36enne - Firenze, 30 giugno 2025 – E’ stato arrestato mentre tentava di rubare diversi capi di abbigliamento in un negozio di Firenze, per un valore di oltre 120 euro. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Sicurezza Scoperto Mercato