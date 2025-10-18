Firenze sicurezza | scoperto mercato abusivo sequestrate 5 tonnellate di ortaggi

Operazione della polizia municipale di Firenze presso un mercato abusivo segnalato nella zona di via Di Vittorio, ai confini con Sesto Fiorentino

Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sono in corso i lavori avviati da Anas per il risanamento strutturale e ammodernamento delle barriere di sicurezza del viadotto

Eleganza, tradizione e sicurezza nel cuore di Firenze. Buona giornata da piazza Santa Maria Novella #essercisempre - X Vai su X

Scoperto mercato abusivo, blitz della Municipale: sequestrate 5 tonnellate di ortaggi - Oltre 5 tonnellate di ortaggi mandate al macero perché alimenti privi di tracciabilità e garanzie igienicosanitarie indispensabili per la sicurezza alimentare, oltre 35mila euro di sanzioni e il seque ...

Ruba vestiti, scoperto dall'addetto alla sicurezza. Nei guai un 36enne - Firenze, 30 giugno 2025 – E' stato arrestato mentre tentava di rubare diversi capi di abbigliamento in un negozio di Firenze, per un valore di oltre 120 euro.