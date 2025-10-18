Firenze sequestrate e distrutte 5 tonnellate di ortaggi

AOltre cinque tonnellate di ortaggi mandati al macero a Firenze perché senza tracciabilità e garanzie igienico-sanitarie. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Firenze, sequestrate e distrutte 5 tonnellate di ortaggi

Il sostituto procuratore generale di Firenze Luigi #Bocciolini ha chiesto l’assoluzione per i cinque poliziotti imputati di sequestro di persona in relazione alle presunte irregolarità nel rimpatrio di Alma #Shalabayeva #controradionews - facebook.com Vai su Facebook

I poliziotti della #Digos di Firenze e i carabinieri di Montepulciano (Siena) arrestano 15enne per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e porto di armi. Sequestrati un coltello e cellulare con contenuti di propaganda jihadista #7ottobre - X Vai su X

