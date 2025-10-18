Firenze scontri tra manifestanti Gkn e polizia in aeroporto

Tensione all'aeroporto di Firenze durante la manifestazione per la Gkn. Alcune centinaia di partecipanti al corteo hanno deviato dal percorso e hanno fatto irruzione nello scalo, sfondando un cordone di polizia e raggiungendo i banchi del check-in. Le forze di polizia hanno risposto con una carica e hanno impedito che accedessero alla pista. I manifestanti sono rimasti circa 30 minuti all'interno dell'aeroporto, occupando anche il primo piano, con i dipendenti delle compagnie aeree che hanno chiuso gli uffici. Cori e urla hanno accompagnato l'azione.

