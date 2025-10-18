Firenze scontri tra manifestanti Gkn e polizia in aeroporto | dieci agenti feriti

Tensione all’aeroporto di Firenze durante la manifestazione della ex Gkn per chiedere la reindustrializzazione della fabbrica. Nel tardo pomeriggio, alcune centinaia di partecipanti al corteo hanno deviato dal percorso e hanno fatto irruzione nello scalo, sfondando un cordone di polizia e raggiungendo i banchi del check-in. Le forze di polizia hanno risposto con una carica e hanno impedito che accedessero alla pista. I manifestanti non sono riusciti a superare la cosiddetta “area sterile”, dove dopo i check in si accede ai varchi di imbarco e quindi agli aerei e alla pista. Dieci agenti delle forze dell'ordine - nove poliziotti e un carabiniere - sono rimasti feriti per le contusioni subite negli scontri. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Firenze, scontri tra manifestanti Gkn e polizia in aeroporto: dieci agenti feriti

