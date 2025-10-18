Firenze scontri per ex Gkn con polizia

20.30 Scontri tra manifestanti in corteo per la ex Gkn e la polizia all'Aeroporto di Firenze Peretola. Alcune centinaia di persone, che stavano partecipando al corteo, hanno deviato dal percorso e fatto irruzione nello scalo sfondando un cordone di poliziotti e raggiunto i banchi del check in. La Polizia ha risposto con una carica e ha impedito che accedessero alla pista. I manifestanti sono rimasti circa 30 minuti all'interno dell'Aeroporto,occupando anche il primo piano.Le compagnie aeree hanno chiuso gli uffici. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

