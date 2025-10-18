Firenze il quartiere di Santa Croce rinasce grazie a un’alleanza all’insegna del decoro
Firenze, 18 ottobre 2025 – Un’alleanza tra cittadini, istituzioni e imprese per prendersi cura di uno dei quartieri più simbolici della città. È questo lo spirito di Santa Croce Refit, il nuovo progetto promosso dalla Fondazione Angeli del Bello di Firenze con il contributo di Crédit Agricole Italia, presentato oggi al Museo de’ Medici, nell’ambito delle celebrazioni per il quindicesimo anniversario della Fondazione. “Un cardine della Fondazione in questi 15 anni di attività è senza dubbio stata la tenacia! Dopo l’esperienza di piazzetta dei Re, ci mettiamo di nuovo alla prova con il progetto Santa Croce Refit per intervenire contro vandalismi, incuria, abbandoni” – spiega Giorgio Moretti, presidente della Fondazione Angeli del Bello. 🔗 Leggi su Lanazione.it
