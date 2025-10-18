Firenze il musical ' Cantando sotto la pioggia' in scena al Verdi

Firenze, 18 ottobre 2025 - Il 24 ottobre debutta la stagione teatrale del Teatro Verdi con il musical di Broadway ‘Cantando sotto la pioggia’. Una brillante regia di Luciano Cannito, che cura anche le coreografie, per la versione che andrà in scena al teatro Verdi, distinguendosi per un tono ancora più comico, divertente e gioioso. Il cast e l’ensemble sono stati selezionati per garantire un livello eccellente di talento vocale, danza e recitazione. Andrà in scena da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, spettacoli alle ore 20,45, domenica alle ore 16,45. Con Flora Canto, Lorenzo Grilli, Camilla Gai con la partecipazione di Martina Stella coreografie originali del film di Gene Kelly e Stanley Donen. 🔗 Leggi su Lanazione.it

