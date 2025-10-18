Firenze il corteo per la Gkn occupa l' aeroporto | scontri con la Polizia

Alta tensione all'aeroporto di Firenze, dove sono avvenuti duri scontri tra manifestanti in corteo per la Gkn e la polizia. Alcune centinaia di persone che stavano partecipando al corteo hanno deviato dal percorso e hanno fatto irruzione nello scalo. A quel punto i manifestanti hanno sfondato un cordone di poliziotti e raggiunto i banchi del check in. Le forze di polizia hanno risposto con una carica e hanno impedito che accedessero alla pista. I manifestanti sono rimasti circa 30 minuti all'interno dell'aeroporto, occupando anche il primo piano, con i dipendenti delle compagnie aeree che hanno chiuso gli uffici. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Firenze, il corteo per la Gkn occupa l'aeroporto: scontri con la Polizia

