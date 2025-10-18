Firenze il corteo dei lavoratori Gkn tra cori e bandiere palestinesi

Lanazione.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I lavoratori della GKN hanno sfilato in corteo sabato a Firenze contro "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale." Molte le bandiere palestinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

firenze corteo lavoratori gknMigliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video - I lavoratori hanno sfilato per denunciare "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale" [Video] ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

firenze corteo lavoratori gknEx Gkn, nuovo corteo a Firenze: migliaia in piazza per 'Davide contro Golia', tramvia ferma - Trenta ore di occupazione del consiglio comunale, diciassettemila voti per l’intervento pubblico, sei giorni di occupazione della torre di San Niccolò, tre documentari, uno spettacolo teatrale visto ... Lo riporta 055firenze.it

firenze corteo lavoratori gknFirenze, corteo Gkn occupa l’aeroporto: scontri con la polizia. Notizie in diretta - Caos e tensione durante la manifestazione alla periferia nord di Firenze. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Corteo Lavoratori Gkn