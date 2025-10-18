Firenze il corteo dei lavoratori Gkn tra cori e bandiere palestinesi
I lavoratori della GKN hanno sfilato in corteo sabato a Firenze contro "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale." Molte le bandiere palestinesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
CORTEO PER IL COLLETTIVO DI FABBRICA EX GKN ?sabato 18 ottobre 2025 - Firenze Per collegare la lotta contro la guerra agli effetti sociali del riarmo Concentramento: h14.30, via Enrico Forlanini (università di Novoli), nei pressi dei carri sonori d - facebook.com Vai su Facebook
Ek Gkn, lanciato un nuovo corteo a Firenze: 'Il futuro (ir)rompe'. Quando riapre la fabbrica?' #Firenze https://055firenze.it/art/237128/Ek-Gkn-il-futuro-irrompe… - X Vai su X
Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video - I lavoratori hanno sfilato per denunciare "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale" [Video] ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Ex Gkn, nuovo corteo a Firenze: migliaia in piazza per 'Davide contro Golia', tramvia ferma - Trenta ore di occupazione del consiglio comunale, diciassettemila voti per l’intervento pubblico, sei giorni di occupazione della torre di San Niccolò, tre documentari, uno spettacolo teatrale visto ... Lo riporta 055firenze.it
Firenze, corteo Gkn occupa l’aeroporto: scontri con la polizia. Notizie in diretta - Caos e tensione durante la manifestazione alla periferia nord di Firenze. Scrive lanazione.it