Firenze il barocco di Purcell al Teatrino dell’Accademia di Belle Arti
Firenze, 18 ottobre 2025 – Un classico del barocco inglese torna a vivere nel cuore di Firenze grazie a un progetto che unisce formazione artistica, ricerca scenica e pratica musicale. Mercoledì 22 ottobre alle 17, il Teatrino dell’Accademia di Belle Arti ospita “Dido & Aeneas”, di Henry Purcell, in un allestimento che mette in primo piano il talento degli studenti e la sinergia tra istituzioni culturali del territorio. Costumi e scenografia portano la firma dei corsi di Scenografia e di Costume dell’Accademia; regia, cast vocale e parte musicale – con quartetto d’archi – sono a cura dell’associazione Art Movment di Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
