firenze giani e funaro alla presentazione delle squadre sales

Firenze, 18 ottobre 2025 - La nuova società di calcio Sales presenta domani, domenica 19 ottobre alle ore 16 (via Gioberti angolo via San Giovanni Bosco) le sue squadre alla città assieme alle istituzioni cittadine e sportive: saranno infatti presenti fra gli altri la sindaca di Firenze Sara Funaro, il neo rieletto presidente della Regione Eugenio Giani, l' assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini, il presidente Coni regionale Simone Cardullo e il presidente Coni provinciale Gianni Taccetti. Dalla scuola calcio alla prima squadra saranno oltre 350 i giovani atleti che domenica pomeriggio si ritroveranno nello storico campo di Via Gioberti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

