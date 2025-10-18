Firenze e il traffico l’incubo dei corrieri Impossibile lavorare Con i cantieri è follia
Firenze, 18 ottobre 2025 – A tutti – o quasi – piace fare acquisti online e ricevere la merce comodamente a casa propria. A nessuno, però, piace rimanere bloccato nel traffico per un furgone in doppia fila per il tempo di una consegna. È una delle tante contraddizioni sociali che a Firenze, stressata dai cantieri, va in scena quotidianamente e che vede tanti ’personaggi’ sul palco di bitume. Il settore della logistica, appunto, è uno dei personaggi protagonisti di questo film che a tratti è un horror. Non solo pacchi per privati cittadini, ma anche e soprattutto consegne di merci per le attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
