Firenze | denunciato alle Cascine per rapina

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha denunciato un ragazzo di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, per rapina e porto abusivo di armi nel parco delle Cascine L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze denunciato alle cascine per rapina

© Firenzepost.it - Firenze: denunciato alle Cascine per rapina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

firenze denunciato cascine rapinaFirenze, rapina dell’orologio alle Cascine: denunciato un 23enne - Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso un coltello multiuso tipo svizzero, che è ... Si legge su 055firenze.it

Rapina alle Cascine, individuato e denunciato 23enne dal Reparto a Cavallo della Polizia - È stato individuato e denunciato un giovane di 23 anni ritenuto responsabile di una rapina avvenuta nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre al Parco delle ... Lo riporta gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Denunciato Cascine Rapina