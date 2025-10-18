Firenze corteo Gkn occupa l’aeroporto | scontri con la polizia Notizie in diretta
Firenze, 18 ottobre 2025 – Caos e tensione a Firenze. Alcuni manifestanti del corteo Gkn alla periferia nord di Firenze sono entrati dentro l’aeroporto Peretola. Ci sono scontri con la polizia intervenuta a presidiare. Qua sotto le notizie in diretta:. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Domani - sabato 18 - a Firenze, alle 14.30, il corteo; domenica al presidio exGKN il convegno. Trovate tutte le info cliccando sul link. - facebook.com Vai su Facebook
Ek Gkn, lanciato un nuovo corteo a Firenze: 'Il futuro (ir)rompe'. Quando riapre la fabbrica?' #Firenze https://055firenze.it/art/237128/Ek-Gkn-il-futuro-irrompe… - X Vai su X
Firenze, corteo Gkn occupa l’aeroporto: scontri con la polizia. Notizie in diretta - Caos e tensione durante la manifestazione alla periferia nord di Firenze. Segnala lanazione.it
Migliaia di persone in corteo a Firenze coi lavoratori dell’ex Gkn: sventolate bandiere della Palestina – Video - I lavoratori hanno sfilato per denunciare "i mille rinvii e le mille attese che impediscono la partenza del nuovo progetto industriale" [Video] ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Ex Gkn, nuovo corteo a Firenze: migliaia in piazza per 'Davide contro Golia', tramvia ferma - Trenta ore di occupazione del consiglio comunale, diciassettemila voti per l’intervento pubblico, sei giorni di occupazione della torre di San Niccolò, tre documentari, uno spettacolo teatrale visto ... 055firenze.it scrive