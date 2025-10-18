Firenze apre le porte al buio e alla luce di Tim Burton

Sbircialanotizia.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze accoglie il lato più intimo e visionario di Tim Burton: la sua mostra Light and Darkness si apre oggi alla Fortezza da Basso, cuore pulsante della Florence Biennale, e sarà visitabile fino a domenica 26 ottobre 2025. Un percorso immersivo, costruito dall’artista, che invita a camminare tra contrasti, ironia e malinconie, dove luce e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

firenze apre le porte al buio e alla luce di tim burton

© Sbircialanotizia.it - Firenze apre le porte al buio e alla luce di Tim Burton

News recenti che potrebbero piacerti

Firenze, Isia apre le porte ai designer di domani con un open day - L’11 aprile per conoscere l’offerta formativa dell’istituto e entrare in contatto con i progetti avveniristici degli studenti Firenze, 9 aprile 2025 – Tutori di design, realizzati dagli studenti ... Segnala lanazione.it

Firenze, il campus universitario di Sesto apre le porte a ScienzEstate - All’università di Firenze entra nel vivo la 23esima edizione di ScienzEstate, la manifestazione di divulgazione scientifica promossa da OpenLab rivolta a bambini, ragazzi e ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Firenze Apre Porte Buio