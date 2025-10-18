Firenze accoglie il lato più intimo e visionario di Tim Burton: la sua mostra Light and Darkness si apre oggi alla Fortezza da Basso, cuore pulsante della Florence Biennale, e sarà visitabile fino a domenica 26 ottobre 2025. Un percorso immersivo, costruito dall’artista, che invita a camminare tra contrasti, ironia e malinconie, dove luce e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Firenze apre le porte al buio e alla luce di Tim Burton