Firenze apre le porte al buio e alla luce di Tim Burton
Firenze accoglie il lato più intimo e visionario di Tim Burton: la sua mostra Light and Darkness si apre oggi alla Fortezza da Basso, cuore pulsante della Florence Biennale, e sarà visitabile fino a domenica 26 ottobre 2025. Un percorso immersivo, costruito dall’artista, che invita a camminare tra contrasti, ironia e malinconie, dove luce e . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
News recenti che potrebbero piacerti
La nostra Scuola (Elementari e Medie) apre le porte Sabato 8 Novembre presso la sede di Via Gioberti, 67 - Firenze. Venite a conoscere la nostra realtà! Tutti i dettagli qui ? https://www.facebook.com/share/1FbGF3GD4n/ #porteaperte #OpenDay2025 #stein - facebook.com Vai su Facebook
Nel Pd si apre il caso Firenze. Funaro: “Faremo delle scelte” - X Vai su X
Firenze, Isia apre le porte ai designer di domani con un open day - L’11 aprile per conoscere l’offerta formativa dell’istituto e entrare in contatto con i progetti avveniristici degli studenti Firenze, 9 aprile 2025 – Tutori di design, realizzati dagli studenti ... Segnala lanazione.it
Firenze, il campus universitario di Sesto apre le porte a ScienzEstate - All’università di Firenze entra nel vivo la 23esima edizione di ScienzEstate, la manifestazione di divulgazione scientifica promossa da OpenLab rivolta a bambini, ragazzi e ... lanazione.it scrive