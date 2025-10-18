Fiorenzuola ecco la nuova sede dell' associazione carabinieri | Qui un punto d' ascolto e uno spazio sicuro
È stata inaugurata a Fiorenzuola, in via Bressani 83, la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Fiorenzuola alla presenza del comandante provinciale Pierantonio Breda, dei comandanti di stazione e reparto della Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola. Presenti i soci volontari della. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
