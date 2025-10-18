Fiorentina Pioli | Al Milan anni intensi Ma se c’è un Dio del calcio magari un occhio di riguardo …

Stefano Pioli, attuale allenatore dei viola e tecnico dell'ultimo Scudetto dei rossoneri nel 2022, ha parlato ieri in conferenza stampa al 'Viola Park' di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Fiorentina, Pioli: “Al Milan anni intensi. Ma se c’è un Dio del calcio, magari un occhio di riguardo …”

