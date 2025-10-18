Fiorentina | Kean convocato per il Milan L’elenco completo di Pioli

Firenzepost.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moise Kean è stato convocato da Pioli per la partita di domani, a San Siro, contro il Milan L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

fiorentina kean convocato per il milan l8217elenco completo di pioli

© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean convocato per il Milan. L’elenco completo di Pioli

Altre letture consigliate

fiorentina kean convocato milanFiorentina, Kean convocato per il Milan? Le ultime sull’attaccante - L’obiettivo della squadra Viola è molto chiaro sull’attaccante In casa Fiorentina si lavora senza sosta per recuperare Mo ... calcionews24.com scrive

fiorentina kean convocato milanKean verso la convocazione in Milan-Fiorentina: decisivo l'allenamento di oggi -  A confermarlo, seppur ufficiosamente, lo stesso Stefano Pioli nella giornata di ... Da milannews.it

fiorentina kean convocato milanInfortunio Kean, cresce l’ottimismo in casa Fiorentina: le ultime verso il Milan - Il centravanti della Nazionale potrebbe strappare la convocazione Cresce l’ottimismo in casa Fiorentina per il recuper ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Kean Convocato Milan