Fiorello su Rai 1 prima di Affari Tuoi | La Pennicanza debutta domenica 19 ottobre in access poi dal 20 ottobre su Rai Radio2

Colpo di scena per Fiorello: “La Pennicanza” debutterà domenica 19 ottobre su Rai 1 nello slot di access tra TG1 delle 20 e Affari Tuoi. Un’incursione speciale in TV che anticipa il ritorno del programma in versione radio su Rai Radio2 da lunedì 20 ottobre, alle 13:45, dal lunedì al venerdì. Indice. Fiorello, “La Pennicanza” su Rai 1 – L’incursione in TV. La versione radio: “La Pennicanza” ogni giorno su Rai Radio2. Format e tono: la firma inconfondibile di Fiorello. Perché questo access conta (anche per gli ascolti). Quando e dove vedereascoltare “La Pennicanza”. FAQ Fiorello, “La Pennicanza” su Rai 1. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Fiorello su Rai 1 prima di Affari Tuoi: “La Pennicanza” debutta domenica 19 ottobre in access, poi dal 20 ottobre su Rai Radio2

