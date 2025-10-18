Fiorello e Fabrizio Biggio annunciano un’incursione su Rai 1 prima de La Pennicanza | quando in tv e dove ascoltare il programma
Fiorello e Fabrizio Biggio hanno annunciato a sorpresa che torneranno su Rai 1 prima del ritorno del loro programma, dal titolo La Pennicanza. Scopriamo insieme dove li vedremo in tv e quando inizierà il loro show radiofonico. Fiorello e Biggio, incursione a sorpresa su Rai 1: quando in tv. È bastato un video sui social a destare la curiosità di tanti follower. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno infatti annunciato il ritorno de La Pennicanza, ma prima i due faranno un’incursione su Rai1. Come spiegato dai due in una live e in un filmato: “ In questo vecchiume che c’è in giro noi siamo una ventata d’aria fresca, quelli più giovani fanno cose più vecchie di noi che siamo vecchi, dobbiamo tornare’. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
