finito sotto accusa per caporalato imprenditore assolto dopo sei anni

Finito sotto processo per caporalato, è stato assolto un imprenditore. "Una sentenza che gli restituisce la dignità" commentano gli avvocati difensori. Imputato era il matelicese Pier Giorgio Loddo, 57 anni, con le società Aga Agricola, Sibilla e Loddo Family. Nove lavoratori avevano denunciato lo sfruttamento, per episodi che sarebbero avvenuti alll’inizio del 2019 tra Matelica e Montemonaco. Si parlava di quindici ore di lavoro al giorno, senza turni di riposo, dormendo in un container in condizioni igieniche e sanitarie precarie. Nel 2022 era iniziato il processo e l’altro giorno è arrivato l’epilogo: Loddo è stato assolto dal giudice Federico Simonelli in tribunale a Macerata "perché il fatto non sussiste". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

