Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 18 e domenica 19 ottobre
Nuovo fine settimana all’insegna di eventi in Capitanata. Ecco quali non perdere.Sabato 18 ottobreFoggiaIn città c’è la quindicesima edizione del ‘Buck Festival della Letteratura per ragazzi’In piazza Cavour ci sono i 'Biscotti senza Frontiere'In centro c’è il ‘Disability Pride’In Mongolfiera. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
