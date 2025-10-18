Finanziamento per la biblioteca di Mesagne grazie al progetto Bibliotelling
MESAGNE - La biblioteca “Ugo Granafei” di Mesagne è il polo culturale intorno al quale nasce “Bibliotelling: storie parlanti e giardini letterari per la promozione della lettura nella città di Mesagne”. Il progetto è tra le dodici proposte selezionate nell’ambito della quarta edizione del bando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scopri altri approfondimenti
A partire da mercoledì 5 novembre dalle ore 14:00 alle 16:00 presso la Sala "Emma Perodi - Gianfranco Bartolini" (nel Centro Culturale Santi Saccenti, dove è situata la Biblioteca Comunale) si terranno i corsi di lingua italiana per cittadini stranieri. L'Associ - facebook.com Vai su Facebook
IL SICOMORO PRESENTA PROGETTO “UNA BIBLIOTECA PER L’INCLUSIONE” IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA PROVINCIALE “STIGLIANI” DI MATERA - X Vai su X
Mesagne: potenziamento dell’Infopoint turistico grazie a un nuovo finanziamento regionale - Il Comune di Mesagne è tra gli enti beneficiari del finanziamento regionale previsto dall’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione per l’anno 2025 ... Come scrive brindisisera.it
Inaugurata la biblioteca riqualificata di Mesagne - La biblioteca nella sua nuova veste è stata inaugurata ieri pomeriggio in un evento dal titolo "Biblioteca in festa", a cui hanno partecipato, tra gli altri, oltre il presidente Emiliano, anche il ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
In biblioteca una sala di lettura tutta dedicata ai più giovani - Inaugurata ieri pomeriggio la nuova sala ragazzi della biblioteca comunale, realizzata grazie al finanziamento ottenuto dalla presidenza del consiglio dei ministri di 187mila euro con il progetto ... Si legge su ilrestodelcarlino.it