Finanziamento per la biblioteca di Mesagne grazie al progetto Bibliotelling

Brindisireport.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE - La biblioteca “Ugo Granafei” di Mesagne è il polo culturale intorno al quale nasce “Bibliotelling: storie parlanti e giardini letterari per la promozione della lettura nella città di Mesagne”. Il progetto è tra le dodici proposte selezionate nell’ambito della quarta edizione del bando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Mesagne: potenziamento dell’Infopoint turistico grazie a un nuovo finanziamento regionale - Il Comune di Mesagne è tra gli enti beneficiari del finanziamento regionale previsto dall’Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate al potenziamento e qualificazione per l’anno 2025 ... Come scrive brindisisera.it

Inaugurata la biblioteca riqualificata di Mesagne - La biblioteca nella sua nuova veste è stata inaugurata ieri pomeriggio in un evento dal titolo "Biblioteca in festa", a cui hanno partecipato, tra gli altri, oltre il presidente Emiliano, anche il ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

In biblioteca una sala di lettura tutta dedicata ai più giovani - Inaugurata ieri pomeriggio la nuova sala ragazzi della biblioteca comunale, realizzata grazie al finanziamento ottenuto dalla presidenza del consiglio dei ministri di 187mila euro con il progetto ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Finanziamento Biblioteca Mesagne Grazie