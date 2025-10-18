Filippo Turetta scrive una lettera di rinuncia all’appello ma il processo partirà comunque a novembre

Sta facendo discutere, in questi giorni, la lettera scritta da Filippo Turetta, in cui il ventitreenne, già condannato all’ergastolo in primo grado per il femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, dichiara di accettare la pena e di non voler andare oltre, chiedendo di rinunciare al processo d’appello. «Fin dall’inzio del mio percorso giudiziario», si legge, «ho fatto tutte le scelte possibili affinché questo potesse portare il più rapidamente possibile e in modo trasparente e sincero alla sentenza, qualsiasi essa fosse, tristemente consapevole che purtroppo in nessun modo essa potrà pienamente rimediare ed eliminare il profondo dolore e sofferenza che ho causato con le mie gravissime azioni a Giulia e a tutti i suoi familiari e parenti impedendole di vivere una piena e meravigliosa vita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Filippo Turetta scrive una lettera di rinuncia all’appello, ma il processo partirà comunque a novembre

