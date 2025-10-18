Filippo Turetta | Forti sensi di colpa mi pento ogni giorno

Feedpress.me | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo momento ho maturato la convinzione e sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto, di cui mi pento ogni giorno. Sinceramente, dal profondo del cuore, pensando a lei e a tutto questo, ho preso la scelta di rifiutare di affrontare i successivi gradi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in primo grado".. 🔗 Leggi su Feedpress.me

filippo turetta forti sensi di colpa mi pento ogni giorno

© Feedpress.me - Filippo Turetta: "Forti sensi di colpa, mi pento ogni giorno"

Altre letture consigliate

filippo turetta forti sensiFilippo Turetta: 'Forti sensi di colpa, mi pento ogni giorno' - Lettera ai giudici, 'mi assumo la piena responsabilità di quello che ho fatto, accetto la pena ricevuta in primo grado' (ANSA) ... Si legge su msn.com

filippo turetta forti sensiFilippo Turetta, 'mi assumo la piena responsabilità, sono pentito ogni giorno' - "In questo momento ho maturato la convinzione e sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto, di cui mi pento ogni giorno. ansa.it scrive

Femminicidio Cecchettin, Turetta: "Mi pento ogni giorno di quello che ho fatto" - La lettera del 23enne alle autorità giudiziarie dopo la decisione di rinunciare ai motivi d'appello contro la condanna all'ergastolo: "Sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Filippo Turetta Forti Sensi