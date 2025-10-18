Filippo Turetta | Forti sensi di colpa mi pento ogni giorno

In questo momento ho maturato la convinzione e sento il bisogno, spinto dai forti sensi di colpa che provo, di assumermi la piena responsabilità per quello che ho fatto, di cui mi pento ogni giorno. Sinceramente, dal profondo del cuore, pensando a lei e a tutto questo, ho preso la scelta di rifiutare di affrontare i successivi gradi di giudizio e accettare la pena che ho ricevuto in primo grado".. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Filippo Turetta: "Forti sensi di colpa, mi pento ogni giorno"

