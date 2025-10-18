Dopo la fine dell’estate, Filippo Bisciglia ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti. La sua storia d’amore quasi ventennale con Pamela Camassa è finita e i due hanno deciso di separare le loro strade. Una decisione che è arrivata senza preavviso, visto che la coppia sembrava vivere ancora pienamente l’amore inteso che li ha accompagnati lungo i loro ben 17 anni di relazione, apparendo sempre uniti e complici, anche nei rispettivi contesti lavorativi. La coppia, probabilmente, ha voluto attendere prima di prendere una decisione così sofferta e di comunicarlo al pubblico. Ma, adesso che tutto è di dominio pubblico, in molti si sono chiesto se il bel presentatore non abbia già trovato una nuova fidanzata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Filippo Bisciglia dopo la rottura vede una protagonista di Temptation? Lei smentisce “Non c’entro”