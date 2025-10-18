Filippo Bisciglia dopo la rottura vede una protagonista di Temptation? Lei smentisce Non c’entro

Dopo la fine dell’estate, Filippo Bisciglia ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti. La sua storia d’amore quasi ventennale con Pamela Camassa è finita e i due hanno deciso di separare le loro strade. Una decisione che è arrivata senza preavviso, visto che la coppia sembrava vivere ancora pienamente l’amore inteso che li ha accompagnati lungo i loro ben 17 anni di relazione, apparendo sempre uniti e complici, anche nei rispettivi contesti lavorativi. La coppia, probabilmente, ha voluto attendere prima di prendere una decisione così sofferta e di comunicarlo al pubblico. Ma, adesso che tutto è di dominio pubblico, in molti si sono chiesto se il bel presentatore non abbia già trovato una nuova fidanzata. 🔗 Leggi su Dilei.it

