Filippo Bisciglia dopo la rottura vede una protagonista di Temptation? Lei smentisce Non c’entro
Dopo la fine dell’estate, Filippo Bisciglia ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti. La sua storia d’amore quasi ventennale con Pamela Camassa è finita e i due hanno deciso di separare le loro strade. Una decisione che è arrivata senza preavviso, visto che la coppia sembrava vivere ancora pienamente l’amore inteso che li ha accompagnati lungo i loro ben 17 anni di relazione, apparendo sempre uniti e complici, anche nei rispettivi contesti lavorativi. La coppia, probabilmente, ha voluto attendere prima di prendere una decisione così sofferta e di comunicarlo al pubblico. Ma, adesso che tutto è di dominio pubblico, in molti si sono chiesto se il bel presentatore non abbia già trovato una nuova fidanzata. 🔗 Leggi su Dilei.it
Argomenti simili trattati di recente
Denise Farina risponde ad una domanda rivoltale dai fan sul suo rapporto con Filippo Bisciglia dopo Temptation Island. Molti avevano notato un certo feeling tra i due e dopo la separazione del conduttore L’ex volto del reality ha però messo le cose in chiaro - facebook.com Vai su Facebook
Pamela Camassa sexy dopo la rottura da Filippo Bisciglia #pamelacamassa - X Vai su X
Filippo Bisciglia e Pamela Camassa rottura: Maria De Filippi interviene! - Nuove indiscrezioni sul gossip del momento che vede protagonista il conduttore di Temptation Island: ecco cosa ha fatto Maria De Filippi! Da tuttosulgossip.it
“Beccato proprio con lei” Filippo Bisciglia dopo la rottura Pamela è stato avvistato con la protagonista del programma - Scopri come i due affrontano questa fase con maturità e rispetto reciproco. Come scrive bigodino.it
Emersi i presunti motivi della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa - La notizia ha colpito molti fan il 29 settembre: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono detti addio dopo ben 17 anni di relazione. Segnala novella2000.it