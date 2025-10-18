Filastrocca inedita di Rodari scoperta nell’archivio di Marianelli

Grosseto, 18 ottobre 2025 – Una filastrocca inedita di Gianni Rodari è stata ritrovata nell’archivio di Sauro Marianelli, figura di spicco spicco della letteratura per l’infanzia degli anni Settanta e Ottanta, che ha vissuto prima a Grosseto e poi a Follonica, dove si è spento pochi mesi fa. Sono stati lo scrittore Alberto Prunetti e l’architetta Barbara Catalani di Follonica a trovare il carteggio, che è stato dato in deposito all’Isgrec di Grosseto, insieme ad altri documenti. Una serie di faldoni e carteggi che dovrà in questi mesi essere approfondito per l’importanza che può rivestire. Documenti che sono stati donati dagli eredi tra cui un autografo di Carlo Cassola del 1960 sul frontespizio di una copia de “Il taglio del bosco” fino ad alcune lettere inedite di intellettuali grossetani del dopoguerra, i cosiddetti “amici grossetani” di Luciano Bianciardi, come Marcello Morante, fratello di Elsa Morante, e Mario Terrosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

