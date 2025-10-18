Figli di filtri e selfie Tra i giovanissimi spopola il ’soft’ In 10 anni un exploit

Negli ultimi dieci anni la medicina estetica ha conosciuto in Italia una crescita costante, trainata soprattutto dai trattamenti non chirurgici: tossina botulinica, filler a base di acido ialuronico, e tecniche rigenerative come Prp o carbossiterapia. Se però dieci anni fa la chirurgia rappresentava circa metà delle procedure, oggi le terapie mininvasive coprono oltre i due terzi del mercato. Secondo i dati delle indagini internazionali Isaps (International society of aesthetic plastic surgery), dal 2014 al 2023, il numero complessivo di procedure estetiche è quasi raddoppiato, e sta continuando a salire negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

