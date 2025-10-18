fiesole incontro sulla terrasanta con padre ibrahim faltas

Firenze, 18 ottobre 2025 - Il 22 ottobre, giorno in cui si commemora San Giovanni Paolo II, la Fondazione che porta il suo nome si ritrova alle Caldine (Fiesole) ha organizzato un incontro seguito da una cena solidale in cui l'ingrediente principale sarà lo stare insieme e riflettere anche sull'attuale situazione in Terra Santa. In Palestina la Fondazione Giovanni Paolo II porta avanti progetti di sostegno concreto, di aiuto e speranza. Sarà presente all’incontro padre Ibrahim Faltas, referente in Terra Santa per la Fondazione, che nell'occasione racconterà la sua esperienza personale e la situazione del recente passato e attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

