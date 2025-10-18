Fiesole incontro sulla Terrasanta con padre Ibrahim Faltas
Firenze, 18 ottobre 2025 - Il 22 ottobre, giorno in cui si commemora San Giovanni Paolo II, la Fondazione che porta il suo nome si ritrova alle Caldine (Fiesole) ha organizzato un incontro seguito da una cena solidale in cui l'ingrediente principale sarà lo stare insieme e riflettere anche sull'attuale situazione in Terra Santa. In Palestina la Fondazione Giovanni Paolo II porta avanti progetti di sostegno concreto, di aiuto e speranza. Sarà presente all’incontro padre Ibrahim Faltas, referente in Terra Santa per la Fondazione, che nell'occasione racconterà la sua esperienza personale e la situazione del recente passato e attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sabato 18 ottobre, alle 17, dopo la pausa estiva, anche a Fiesole riparte Il Tè alle Cinque in Biblioteca A partire dal libro "Dall'economia dell'occupazione all'economia del genocidio" di Francesca Albanese INSIEME PER GAZA Intervento di Daniela Belviso di - facebook.com Vai su Facebook
Fiesole, incontro sulla Terrasanta con padre Ibrahim Faltas - In Palestina la Fondazione Giovanni Paolo II porta avanti progetti di sostegno concreto, di aiuto e speranza. Segnala lanazione.it
Terra Santa: Fondazione Giovanni Paolo II, a Fiesole incontro con padre Faltas - cena per riflettere sull'attuale situazione in Terra Santa: ad organizzarlo al circolo delle Caldine (Fiesole), il 22 ottobre, giorno in cui si commemora San Giovanni Paolo II, è la Fondaz ... agensir.it scrive