Fiesa e Assopanificatori | Aumento costi energetici e delle materie prime e carenza di personale qualificato le grandi sfide del settore

Aumento dei costi energetici e delle materie prime, carenza di personale qualificato, difficoltà di accesso al credito, scarso supporto istituzionale, transizione digitale: sono le grandi sfide del settore alimentare in Abruzzo di cui si è parlato nel corso delle assemblee congiunte di Fiesa e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

