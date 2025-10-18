Cosa mettiamo nella ciotola di Fido? Una braciola? No, una carota. È quello che sostengono i vegani proprietari di cani e gatti che hanno scelto di nutrirli nello stesso modo in cui si nutrono loro. A nulla serve che le associazioni di veterinari nel mondo lo sconsiglino per motivi comprensibili, ovvero che sono animali che la natura ha creato carnivori. I vegani ritengono che le motivazioni etiche, come tutela degli esseri viventi e dell’ambiente, o ipotetici benefici per la salute, siano più forti della razionalità. Il mese scorso sono arrivati i risultati di uno studio della School of veterinary medicine and science dell’università di Nottingham a gettare benzina sul fuoco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fido è vegano (ma non lo sa): il nuovo fanatismo animalista